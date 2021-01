Governo: Causin (Europeisti-Maie-Cd), necessario accordo programmatico con prospettiva legislatura al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l'Italia richiede". Lo afferma il senatore Andrea Causin, vicepresidente del gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico a palazzo Madama. "E' necessario - prosegue il parlamentare in una nota - un accordo programmatico con una prospettiva di legislatura al 2023, augurandoci che da questo percorso nasca un governo più forte e più incisivo rispetto al Conte bis, ripartendo dalla credibilità europea del presidente Conte. La priorità è sconfiggere l'emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale ma, allo stesso tempo, è urgente lavorare sul piano del Recovery fund coinvolgendo tutte le forze che rappresentano in Italia le associazioni sociali e sindacali, industriali ed artigianali, commerciali ed agricole, le Regioni, Città metropolitane e sindaci, per impiegare al meglio - conclude Causin - le risorse necessarie a far ripartire l'Italia".(Com)