Russia: manifestazioni per liberazione Navanlnyj, oltre 450 arresti in Siberia ed Estremo oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha arrestato più di 450 persone durante le manifestazioni di protesta in Siberia e nell'Estremo oriente russo a sostegno dell’attivista Aleksei Navalnyj. Secondo quanto riferito dai media russi nella città dell'Estremo oriente di Vladivostok, dove una protesta è iniziata alle 2 di notte (ora locale), la polizia ha impedito ai manifestanti di accedere al centro, costringendoli a spostarsi sul lungomare e nelle acque gelate della Baia di Amur. A Tomsk, la città siberiana dove ha soggiornato lo scorso agosto Navalnyj prima del malore che ha portato al suo ricovero per avvelenamento, i manifestanti si sono riuniti davanti ad una sala da concerto e hanno cantato "Lascialo andare!” sventolando bandiere della Federazione Russa. Le proteste, che si svolgeranno anche a Mosca e in altre città, arrivano dopo quelle dello scorso fine settimana e fanno parte di una campagna per fare pressione sul Cremlino per la liberazione dell’attivista e blogger. Il 17 gennaio, Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania dove si trovava per cure in seguito ad avvelenamento. Il tribunale ha disposto la detenzione preventiva fino al 15 febbraio per violazione delle condizioni imposte per la condanna nel caso Yves Rocher.(Rum)