Governo: Fantetti (Europeisti-Maie-Cd), non c'è più tempo da perdere

- "La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l' Italia richiede". E' quanto dichiara il senatore Raffaele Fantetti, presidente del gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico a palazzo Madama. "In primis - continua il parlamentare in una nota - l'azione più urgente è sconfiggere l'emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale garantendo al contempo la tenuta sociale ed economica del Paese. Quindi, programmare ed impiegare al meglio le risorse del Recovery fund europeo". Secondo Fantetti, "non c'è più tempo da perdere".(Com)