Sono 12.715 i nuovi casi di Covid. Speranza: "Zona gialla non significa scampato pericolo"

- "Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, entrando questa mattina al dicastero, commentando la nuova classificazione delle regioni in vigore a partire dalla settimana entrante. Sono intanto 12.715 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia secondo l'ultimo bollettino del ministero. Il numero di decessi è pari a 421. Sono 298.010 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 4,2 per cento, in flessione rispetto al 5 per cento della rilevazione precedente. Sono 16.764 i dimessi/guariti, per un totale di 1.990.152 dall'inizio della pandemia. Sono 2.218 le persone ricoverate in terapia intensiva, 52 in meno rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 20.098. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.832), la Campania (1.366), l'Emilia-Romagna (1.314) ed il Lazio (1.138). (Rin)