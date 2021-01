Corea del Sud: Covid, restrizioni estese per altre due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha esteso per altre due settimane le restrizioni introdotte per contenere i contagi da nuovo coronavirus. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal viceministro della Salute, Kang Do-tae, le restrizioni saranno in vigore per tutte le vacanze legate al capodanno coreano, che cade il 12 febbraio. “Il divieto di assembramenti include i familiari che non vivono insieme. Non verranno fatte eccezioni per il Capodanno”, ha detto il viceministro. In precedenza il primo ministro Chung Sye-kyun aveva dichiarato che “il governo ha discusso della possibilità di allentare le restrizioni ma l’emergere di nuovi focolai nel paese ha portato a riconsiderare quella decisione”. In base alle restrizioni adottate restano vietati caffè e ristoranti dopo le 21 e le riunioni con più di quattro persone. (Git)