Roma: Campidoglio, al via lavori per completamento nuovo mercato Casal Bertone

- Riprenderanno a breve i lavori per la musealizzazione dell'area sottostante il mercato di Casal Bertone, che permetterà la conclusione definitiva dei lavori e l'apertura ai cittadini entro l'estate. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "è stata approvata dalla giunta capitolina la memoria con cui si incarica il commissario ad acta, nominato per verificare l'adempimento della convenzione urbanistica stipulata tra la Cam srl e Roma Capitale in data 7 giugno 2007, ad autorizzare il soggetto privato a completare il mercato di via Alberto Pollio, alla realizzazione della musealizzazione della sottostante area archeologica e, infine, al completamento della viabilità relativa alla via Rivisondoli". (segue) (Com)