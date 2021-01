Governo: Mulè (FI), rischiamo patto su acqua che omette il Mes e rinsalda gli ego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giorgio Mulè, deputato di Forza italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "l'unico ad aver onorato un contratto di governo con gli italiani è l'ultimo presidente del Consiglio eletto dai cittadini e cioè Silvio Berlusconi. Oggi che si riaffaccia l'ipotesi dell'ennesimo contratto farlocco - continua il parlamentare in una nota - vanno segnalate due sostanziali, macroscopiche differenze: il presidente Berlusconi firmò un contratto e un patto con gli italiani (e non con i partiti trovati in Parlamento) prima delle elezioni (non per cercare durante la legislatura di allungare la vita a una maggioranza morta). Il terzo contratto di governo in tre anni con lo stesso premier è invece la foglia di 'Fico' dietro cui questa presunta maggioranza prova a nascondere la vergogna oltre che la volontà di non lasciare le poltrone". L'esponente di FI aggiunge: "Altro che governo dei migliori, come auspicato e ribadito dal presidente Berlusconi: rischiamo un governo in imbarazzo con se stesso e con gli italiani, incapace di spiegare le ragioni di un rimpasto, marchiato da ignavia e inconsistenza politica. Pensare di rilanciare l'economia e il piano vaccinale di un Paese in ginocchio con l'ennesimo patto scritto sull'acqua che omette il Mes e rinsalda l'ego di alcuni - conclude Mulè - è semplicemente pericoloso". (Com)