Medio Oriente: commercio Dubai-Israele raggiunge i 272 milioni di dollari in cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di Dubai con Israele negli ultimi cinque mesi (settembre 2020 - gennaio 2021) ha raggiunto un valore di 1 miliardo di dhiram (272 milioni di dollari) e un volume di 6,217 mila tonnellate. Secondo le statistiche della dogana di Dubai, le importazioni sono state pari a 325 milioni di dhiram (718 tonnellate), le esportazioni a 607 milioni di dhiram (5,4 mila tonnellate) e il commercio di transito a 98,7 milioni di dhiram (52,4 tonnellate). Alla luce di questa crescita, Sultan bin Sulayem, presidente e amministratore delegato di Dp World e presidente di Dubai's Ports, Customs & Free Zone Corporation, ritiene che l'apertura di nuovi mercati e il commercio reciproco tra Dubai e Israele incoraggerà le aziende ad aumentare la produzione, portando a una maggiore crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro. “L'espansione del commercio e degli investimenti tra le due parti andrà a vantaggio non solo delle comunità imprenditoriali negli Emirati Arabi Uniti e in Israele, ma anche di altre parti interessate e comunità imprenditoriali in Medio Oriente. Questa crescita supporta la visione dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, per forgiare una più stretta cooperazione e partnership transfrontaliera con i mercati di tutto il mondo", ha affermato Bin Sulayem, citato dall’agenzia di stampa “Wam”. (segue) (Res)