Medio Oriente: commercio Dubai-Israele raggiunge i 272 milioni di dollari in cinque mesi (2)

- Dp World ha firmato un accordo con la banca israeliana Leumi lo scorso settembre 2020 per facilitare il commercio e i servizi logistici tra le due parti. Il gruppo arabo ha firmato una serie di accordi di cooperazione sullo sviluppo di merci, porti e zone franche con la compagnia israeliana Dovertower: nell'ambito di questa intesa è stata lanciata anche un'offerta congiunta per privatizzare il porto di Haifa. L'accordo consentirà a Dp World di contribuire a facilitare il commercio tra le imprese private dei due paesi. Questi accordi apriranno anche una finestra per Drydocks World-Dubai per sviluppare i bacini di carenaggio israeliani e gestire i progetti di ristrutturazione. Israele ha espresso il suo interesse a sfruttare il porto di Jebel Ali come hub di riesportazione per i prodotti israeliani e accedere facilmente ai mercati vicini in rapida crescita come India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, che hanno una popolazione complessiva di oltre 2 miliardi di abitanti. (segue) (Res)