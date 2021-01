Medio Oriente: commercio Dubai-Israele raggiunge i 272 milioni di dollari in cinque mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmed Mahboob Musabih, direttore generale delle dogane di Dubai, ha dichiarato che il volume del commercio marittimo di Dubai con Israele è stato di 5,7 mila tonnellate (82,8 milioni di dhiram), mentre il commercio aereo ha raggiunto i 423 chili (948,6 milioni di dhiram). Le principali importazioni di Dubai da Israele includono frutta e verdura, diamanti e schermi piatti, dispositivi hi-tech e dispositivi medici e meccanici, mentre le esportazioni includono diamanti, smartphone, pezzi di ricambio per motori, profumi e lubrificanti. Ahmed Mahboob Musabih ha affermato che Dubai e Israele possono entrambi generare nuove opportunità di crescita in virtù di eccezionali vantaggi competitivi che li collocano in una buona posizione per promuovere una cooperazione vantaggiosa per le rispettive comunità imprenditoriali. (Res)