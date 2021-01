Sport: Pd-Civica, per settore a Roma servono atti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore sport romano è profondamente in crisi: bisogna sostenerlo concretamente ed impedire che l'attività venga abbandonata". Lo dichiarano in una nota i capigruppo della lista civica "Roma torna Roma" Svetlana Celli e del Pd, Giulio Pelonzi, commentando il progetto della società Zetema, partecipata al 100 per cento da Roma Capitale, per gestire gli impianti sportivi comunali. "L'utilizzo di Zetema avrebbe dovuto riguardare solo gli impianti abbandonati, per consentirne l'utilizzo ai cittadini, ma nel corso della commissione, è stato rivelato che il progetto si rivolge agli impianti morosi che, pur in piena attività, saranno ripresi dall'amministrazione - aggiungono gli esponenti del centrosinistra -. Spesso lo stato di morosità dipende da problematiche esterne, dalla situazione di profonda crisi creata dalla pandemia, dall'assenza di risposte da parte dell'amministrazione: forse in questo grave momento sarebbe stato meglio concentrare l'attenzione su come aiutare il settore, magari riducendo i canoni di concessione vista la loro impossibilità a svolgere l'attività e non aumentarli come sta avvenendo. Risulta evidente il fallimento di questa Amministrazione sull'impiantistica sportiva: in campagna elettorale era stata promessa l'emanazione di bandi pubblici, ma dopo 5 anni di governo della città, gli impianti con concessione scaduta sono passati da 40 ad 80 e gli unici 4 bandi sono andati deserti per evidenti errori di valutazione economica o sono in pieno contenzioso. A pochi mesi dalle elezioni si cerca di coprire questo fallimento con accordi privati con Federazioni o società compartecipate. Il Presidente Diario, in una successiva nota, ammettendo l'assenza di specializzazione da parte di Zetema nella gestione di impianti sportivi, indica, per una gestione temporanea, una specifica associazione privata che sembrerebbe 'avere le caratteristiche ideali per poter collaborare con l'Amministrazione'. Riteniamo - conclude la nota - sia utile avviare confronti, in piena trasparenza, con tutti i rappresentanti di categoria operanti nel mondo sportivo romano, nessuno escluso, comprese le associazioni dei cittadini che sono gli utenti finali. Ma visto l'evidente ritardo temiamo rimarrà un'altra inutile ennesima promessa, mentre il malato rischia di morire".(Com)