Regno Unito: Londra si appresta a richiedere formalmente adesione a partnership trans-pacifica

- La prossima settimana il Regno Unito presenterà ufficialmente la domanda per aderire all'accordo globale e progressivo per la partnership trans-pacifica (Cptpp) con i negoziati che inizieranno entro la fine dell'anno. Da quando ha lasciato l'Unione europea, Londra ha espresso chiaramente il suo desiderio di aderire al Cptpp, che rimuove la maggior parte delle tariffe tra Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. "Un anno dopo la nostra uscita dall'Ue, stiamo realizzando nuovi partenariati che porteranno enormi vantaggi economici al popolo britannico", ha affermato in una dichiarazione il primo ministro Boris Johnson. Il governo ha affermato che l'adesione al Cptpp rimuoverà le tariffe su generi alimentari, bevande e automobili, contribuendo a rafforzare i settori della tecnologia e dei servizi. Il ministro del commercio britannico Liz Truss dovrebbe parlare domani con gli omologhi di Giappone e Nuova Zelanda presentando una richiesta formale di aderire al Cptpp. "Candidarsi per essere il primo nuovo paese ad aderire al Cptpp dimostra la nostra ambizione di fare affari nei migliori termini con i nostri amici e partner in tutto il mondo ed essere un entusiasta sostenitore del libero scambio globale", ha detto Johnson. (Rel)