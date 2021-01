Medio Oriente: l'Egitto riapre domani il valico di Rafah dopo una lunga chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto apriranno domani il valico di Rafah dopo un lungo periodo di chiusura a causa della pandemia di coronavirus. Il passaggio sarà aperto per quattro giorni mentre la Lega degli Stati arabi si riunirà al Cairo per discutere della causa palestinese alla luce dei recenti sviluppi, inclusa la firma di accordi di normalizzazione tra Israele e diversi paesi arabi come Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan. La riunione straordinaria di febbraio si tiene su richiesta di Egitto e Giordania. La riapertura del valico giunge peraltro dopo che il Cairo ha invitato le fazioni palestinesi nella capitale egiziana per un incontro previsto sempre nel mese di febbraio. (Cae)