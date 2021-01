Medio Oriente: l'Egitto ricandida Aboul-Gheit alla segreteria della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha annunciato che il suo Paese intende ri-candidare Ahmed Aboul-Gheit a segretario generale della Lega degli Stati arabi per un secondo mandato. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. "Il presidente Al Sisi ha inviato messaggi ai suoi fratelli arabi per informarli sulle intenzioni dell'Egitto di rinominare Aboul-Gheit per un secondo mandato quinquennale", ha detto Radi. Nei suoi messaggi ai leader arabi, Al Sisi ha detto che la nomina intende “fornire tutto il sostegno possibile all'organizzazione con sede al Cairo che riunisce sotto il suo ombrello tutti gli arabi, incarnando le loro ambizioni per un'azione araba congiunta ben organizzata", ha concluso il portavoce. (Cae)