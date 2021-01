© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 900 gli arresti eseguiti oggi dalle forze di polizia della Federazione Russia nelle diverse manifestazioni di protesta in corso nel Paese per chiedere la liberazione dell’attivista Aleksei Navalnyj. Lo riferisce la Ong Ovd Info, secondo cui fino ad ora sono state fermate finora 878 persone in almeno 35 città russe. Secondo alcuni media russi, sarebbero già cento le persone fermate a Mosca.(Rum)