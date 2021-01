Governo: D'Uva, M5s forza responsabile, ora esecutivo lungimirante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, ricorda che "sono giorni complicati, in cui la politica è chiamata a dare il meglio di sé. Penso - continua il parlamentare nel suo post su francescoduva.it - sia importante dedicare una riflessione a ciò che rappresenta per l'Italia il M5s in questo momento storico. Ci siamo ritrovati di fronte a una crisi politica - prosegue D'Uva - che ha dato un'altra scossa a una situazione già difficilissima da gestire. Ora bisogna mettere da parte gli scontri e raccogliere l'apporto positivo di ogni forza politica dell'attuale maggioranza. Il nostro obiettivo è contribuire, in modo responsabile e costruttivo, alla formazione di un governo ambizioso e lungimirante, che per noi deve essere guidato da Giuseppe Conte". Per l'esponente pentastellato, "serve un Movimento compatto più che mai al suo interno, leale e serio come sempre nei rapporti con le altre forze di maggioranza e all'altezza del ruolo cardine che ricopre negli equilibri di governo. Con questa consapevolezza affrontiamo le prossime sfide - conclude D'Uva -, prendiamo per mano l'Italia e guidiamola fuori dalla crisi". (Rin)