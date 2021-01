Cina: Covid, sospeso ingresso stranieri in arrivo dal Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha temporaneamente sospeso l’ingresso nel paese di cittadini stranieri provenienti dal Canada, anche se in possesso di un permesso di residenza per lavoro o questioni personali. Lo rende noto il consolato generale della Cina a Toronto. Il divieto di ingresso non riguarda i visti diplomatici. La misura, si legge in una nota pubblicata sul sito della sede diplomatica, è stata presa alla luce dell’attuale situazione pandemica. Il Canada ha registrato ieri 4.255 nuovi casi di nuovo coronavirus. (Cip)