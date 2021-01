Roma: sindacati, su tagli servizi sociali servono fatti non promesse evanescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la discussione sul bilancio in consiglio comunale, "la presidente della commissione politiche sociali e sanità di Roma capitale, la consigliera Maria Agnese Catini del M5s, avrebbe denunciato 190 milioni di tagli di finanziamento per i servizi sociali. Questo significa che non c'è alcuna chiarezza e che si continua a giocare con la tenuta dei servizi sociali. A noi non interessa il rimpallo delle cifre, vogliamo sapere i numeri certi sulle risorse. E dalla politica tutta pretendiamo fatti concreti per tutelare i lavoratori e le fasce deboli". E' quanto si legge in una nota di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma Lazio. "Come noi chiediamo da settimane, anche la presidente Catini - aggiungono i sindacati -, avrebbe infatti chiesto alla Giunta e ai suoi colleghi di partito, di passare dai comunicati stampa alla reale messa a disposizione di risorse certe che smentiscano i tagli ascritti al bilancio e avrebbe definito il bilancio stesso elaborato da Lemmetti 'un bilancio senza visione di futuro per i cittadini, senza cuore, un bilancio senza anima' ". (segue) (Com)