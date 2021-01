Roma: sindacati, su tagli servizi sociali servono fatti non promesse evanescenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i sindacati "Se anche la presidente della commissione denuncia tagli, reclama trasparenza dalla sindaca Virginia Raggi e dai suoi assessori che hanno elaborato un documento fatto di tagli e senza confrontarsi con nessuno, sarà difficile per Lemmetti continuare a derubricare le critiche a mere strumentalizzazioni. Purtroppo la discussione in aula durante l'ultimo consiglio avrebbe dimostrato quello che abbiamo denunciato a gran voce in Campidoglio nella grande manifestazione del 27 gennaio: minori investimenti per la popolazione fragile della città e arroccamento di una giunta che rifugge il confronto". (segue) (Com)