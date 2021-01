Roma: sindacati, su tagli servizi sociali servono fatti non promesse evanescenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli impegni presi nella riunione del 14 scorso dall'assessora Veronica Mammì, "neanche quelli sono stati mantenuti - continuano i sindacati -. Ad oggi, infatti, non vi è alcuna traccia dei due tavoli che l'assessora aveva concordato di convocare entro la fine del mese. Alla sindaca Raggi e agli assessori Mammì e Lemmetti chiediamo di uscire da un assurdo isolamento e di confrontarsi con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro. FpCgil, Cisl Fp e Uil Fpl chiedono a questa amministrazione di assumere con responsabilità tutti quegli impegni verso quella parte della città crescente fatta di vecchie e nuove fragilità, di rifinanziare con investimenti certi ed importanti il welfare della capitale d'Italia. La nostra vertenza andrà avanti e sarà crescente fin quando nel bilancio non saranno chiare le risorse necessarie per la vita di tante famiglie. Alla nostra vertenza - concludono i sindacati - invitiamo ogni parte politica di questa città che ha a cuore i tanti cittadini oggi in difficoltà. Non accettiamo che la popolazione fragile sia punita da un bilancio che acuisce povertà ed emarginazione". (Com)