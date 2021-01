Governo: Bressa (Autonomie Senato), incarico a Conte è garanzia per soluzione rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione per un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida, che possa permettere una continuità con il lavoro del precedente governo, che per quanto ci riguarda è stato particolarmente soddisfacente". Lo ha detto il senatore Gianclaudio Bressa, a nome della delegazione del gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) di palazzo Madama, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)