Governo: ufficio stampa Chigi, ricostruzioni quotidiani su Conte destituite di ogni fondamento

- L’ufficio stampa di palazzo Chigi precisa che le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità. E' quanto si legge in una nota. Spiace in particolare continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il presidente del Consiglio, virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato, il presidente Conte e l’intera comunicazione di palazzo Chigi non abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare informazioni che rispecchiassero in alcun modo il pensiero del presidente, con l’unica eccezione di una dichiarazione riportata sul proprio canale Facebook del 26 gennaio. (Com)