Governo: ufficio stampa Chigi, riserbo e silenzio Conte rispettano lavoro Mattarella e Fico

- Il riserbo e il silenzio del presidente del Consiglio sono un doveroso e rispettoso ossequio non solo alla delicata situazione politica che sta vivendo il nostro Paese, ma anche al lavoro che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Roberto Fico stanno svolgendo in questi giorni, di concerto con le forze politiche chiamate in causa, per tutelare l’integrità delle istituzioni e l’interesse dei cittadini italiani. E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di palazzo Chigi. (Com)