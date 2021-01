Cimiteri: De Priamo (Fd'I Roma), protesta lavoratori è responsabilità Raggi e Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta dei lavoratori dei cimiteri capitolini è responsabilità di Ama e della giunta Raggi. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Nel drammatico quadro delle disfunzioni dei cimiteri capitolini, con un blocco nel ciclo delle sepolture causato ben prima dell'emergenza Covid dalla mancata attuazione degli investimenti previsti per le sole strutture di Prima Porta e Laurentinosi registra lo stato di agitazione dei lavoratori, esasperati dalle drammatiche condizioni nelle quali svolgono le loro attività - sostiene De Priamo -. In particolare, sulla base anche delle denunce fatte in queste ultime ore dalla Uiltrasporti Lazio le condizioni di disagio economico non più accettabili degli interratori seppellitori, della polizia mortuaria ridotta all'osso, degli impiegati costretti a fare la corsa su chi fa più pratiche per avere un premio, rischiando errori imperdonabili su pratiche di altissima responsabilità, i lavoratori interinali confusi piuttosto che motivati perché come un mantra gli viene ripetuto che verranno mandati via e le condizioni di igiene e tutela della salute che continuano a non sono adeguate nonostante le tante segnalazioni di questi mesi. Ama e la giunta Raggi, che rappresenta il socio unico, si devono assumere le proprie responsabilità - sottolinea De Priamo - e intervenire concretamente altrimenti si rischia un disastro igienico sanitario senza precedenti causato dal ritardo e dalla evanescenza con cui si sono affrontati i problemi in questi anni. Non possiamo più permetterci di lasciare una città e un'azienda in mano a timonieri poco attenti il cui unico interesse non sono certo i lavoratori e i cittadini", conclude il capogruppo di Fd'I.(Com)