Governo: Gelmini (FI), riproporre schema Conte bis è presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "la drammatica crisi economica causata dalla pandemia non aspetta le liturgie della sinistra. Il Paese ha bisogno di un segnale forte, adesso", continua la parlamentare in una nota, "per programmare la ripartenza - attraverso un intelligente utilizzo dei fondi europei del Recovery fund - e per gettare le basi dell'Italia dei prossimi 50 anni. Una maggioranza litigiosa, raccogliticcia, senza idee e senza prospettive non può dare le risposte che i cittadini meritano". L'esponente di FI, poi, prosegue: "La riproposizione dello schema politico che ha sostenuto il Conte bis sarebbe una presa in giro per gli italiani e un vicolo cieco per la nazione: tra qualche mese saremmo punto e a capo. Questa maggioranza - come ha correttamente sottolineato oggi il presidente Berlusconi, con un'intervista al 'Corriere della Sera' - ha fallito, ed il Paese non merita una minestra riscaldata". (Com)