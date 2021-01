Russia: oggi nuove proteste a sostegno di Navalyj, già oltre 250 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono iniziate oggi in diverse parti del Paese nuove proteste a sostegno dell'attivista Aleksei Navalyj, detenuto dallo scorso 17 gennaio dopo essere tornato nella Federazione dalla Germania, a una settimana dall'ultima manifestazione. Alla vigilia delle protesta il ministero dell'Interno ha reso noto che sono stati condotti ieri dalle forze dell'ordine oltre 250 arresti. La mobilitazione più affollata e attesa è a Mosca dove sono state predisposte stringenti misure di sicurezza, come la chiusura di stazioni della metropolitana e la chiusura di alcuni esercizi commerciali. Intanto la polizia ha arrestato nella serata di ieri Kira Yarmysh, la portavoce di Navalnyj, per aver violato le norme sanitarie durante le manifestazioni non autorizzate tenutesi all'inizio del mese. All'inizio di gennaio un tribunale di Mosca ha accusato Yarmysh di avere "violato la procedura stabilita per condurre una riunione, un raduno, una manifestazione, una processione o un picchetto". Yarmysh è stato posta in stato di arresto per nove giorni per aver esortato i cittadini russi a unirsi alla manifestazione non autorizzata dello scorso 23 gennaio. (segue) (Rum)