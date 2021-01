Russia: oggi nuove proteste a sostegno di Navalyj, già oltre 250 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il difensore civico della Federazione Russa, Tatjana Moskalkova, ha esortato ieri gli attivisti e gli agenti di polizia ad astenersi dalla violenza e dalle violazioni della legge alle manifestazioni attese domani in Russia a sostegno di Aleksej Navalnyj. "Le richieste di partecipazione a un evento non autorizzato il 31 gennaio sono circolate oggi sui social media. Chiedo a voi cittadini di non infrangere la legge ed evitare riunioni pubbliche illegali", ha dichiarato Moskalkova. Il difensore civico ha chiesto alle autorità di fare tutto quanto in loro potere "per proteggere i bambini dalle provocazioni". Moskalkova ha fatto riferimento alle proteste del 23 gennaio che hanno portato alla detenzione di oltre mille persone a Mosca, molte delle quali ventenni ma anche minorenni. "Chiedo alla polizia e agli agenti della Guardia nazionale di non usare la forza bruta e altre tattiche che violano la legge", ha affermato Moskalkova secondo quanto riferito in un comunicato stampa. (segue) (Rum)