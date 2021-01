Russia: oggi nuove proteste a sostegno di Navalyj, già oltre 250 persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha avvertito venerdì che le azioni provocatorie e violente dei partecipanti alle manifestazioni non coordinate con le autorità di sicurezza, programmate per il fine settimana, potrebbero essere qualificate ai sensi dell'articolo del codice penale (212) relativo ai disordini di massa. La Procura generale ha altresì ricordato che "il coinvolgimento di minori in attività illegali" può costituire un crimine a parte, ai sensi dell'articolo 150 del codice penale russo. Il direttore della rete regionale dello staff dell'attivista russo Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, ha annunciato in un messaggio su Twitter lo scorso 25 gennaio nuove azioni a sostegno dell'oppositore per il 31 gennaio. Il 17 gennaio, Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania dove si trovava per cure in seguito ad avvelenamento. Il tribunale ha disposto la detenzione preventiva fino al 15 febbraio per violazione delle condizioni imposte per la condanna nel caso Yves Rocher. (Rum)