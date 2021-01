Governo: Berlusconi, serve esecutivo di alto profilo con forze migliori Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho detto e ripetuto che l'Italia in questo momento drammatico avrebbe bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte". Lo afferma, in un'intervista al "Corriere della sera", il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Ne sono convinto - aggiunge l'ex premier - e l'ho proposto più volte in questi mesi di fronte all'aggravarsi dell'emergenza, quella sanitaria e quella economica. E lo abbiamo anche dimostrato in Parlamento. Purtroppo la risposta dei partiti della sinistra è quella di provare a ogni costo a rimettere insieme i pezzi di una maggioranza che ha fallito e che non è stata in grado di dare una risposta adeguata all'emergenza. Di fronte a questo - conclude il leader di FI - il tema non è certo il rapporto con i nostri alleati". (Rin)