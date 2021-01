Roma: Raggi, riqualificata strada di via Arturo Graf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riqualificato il manto stradale di via Arturo Graf, nel quadrante nord di Roma. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Sapevate che le società dei pubblici servizi devono riqualificare l’asfalto delle nostre strade dopo aver completato gli interventi sui loro impianti sotterranei? Devono farlo sempre, che si tratti di cavi telefonici, lavori sulla rete internet o sulle condotte idriche - afferma la sindaca -. E’ importante coordinare i loro cantieri con quelli del dipartimento lavori pubblici, che porta avanti il progetto strade nuove, per ottenere una riqualificazione ottimale e un risparmio sulla futura manutenzione". Raggi pubblica le immagini di via Arturo Graf, nel quadrante nord della città, "dove stiamo intervenendo tra via Francesco D’Ovidio e via Ugo Ojetti. Il dipartimento Simu ha ripristinato il manto stradale applicando anche un materiale impermeabile per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua nell'asfalto e garantire maggiore sicurezza per i cittadini", conclude Raggi. (Rer)