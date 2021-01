India: premier Modi, governo impegnato a modernizzare settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha definito un “insulto al tricolore” l’occupazione del Forte rosso avvenuta nel contesto delle proteste degli agricoltori lo scorso 26 gennaio e ha dichiarato che il governo è impegnato a modernizzare il settore agricolo. “L’India si rattrista per l’insulto al tricolore nel giorno della Repubblica”, ha detto Modi in un messaggio trasmesso alla radio. Il premier ha quindi dichiarato che il governo è impegnato a modernizzare l’agricoltura e continuerà a farlo in futuro. “Le entrate degli agricoltori stanno crescendo. Il governo è impegnato a modernizzare l’agricoltura e sta adottando varie misure in quella direzione. Questi sforzi continueranno anche nel futuro”, ha detto Modi. Si tratta della prima reazione del primo ministro indiano alle proteste degli agricoltori contro le recenti riforme del commercio agricolo. (segue) (Inn)