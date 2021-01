Russia: nuove proteste a sostegno di Navalyj, oltre 250 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono iniziate oggi in diverse parti del Paese nuove proteste a sostegno dell'attivista Aleksei Navalyj, detenuto dallo scorso 17 gennaio dopo essere tornato nella Federazione dalla Germania, a una settimana dall'ultima manifestazione. Alla vigilia delle protesta il ministero dell'Interno ha reso noto che sono stati condotti ieri dalle forze dell'ordine oltre 250 arresti. La mobilitazione più affollata e attesa è a Mosca dove sono state predisposte stringenti misure di sicurezza, come la chiusura di stazioni della metropolitana e la chiusura di alcuni esercizi commerciali. Intanto la polizia ha arrestato nella serata di ieri Kira Yarmysh, la portavoce di Navalnyj, per aver violato le norme sanitarie durante le manifestazioni non autorizzate tenutesi all'inizio del mese. All'inizio di gennaio un tribunale di Mosca ha accusato Yarmysh di avere "violato la procedura stabilita per condurre una riunione, un raduno, una manifestazione, una processione o un picchetto". Yarmysh è stato posta in stato di arresto per nove giorni per aver esortato i cittadini russi a unirsi alla manifestazione non autorizzata dello scorso 23 gennaio.Il difensore civico della Federazione Russa, Tatjana Moskalkova, ha esortato ieri gli attivisti e gli agenti di polizia ad astenersi dalla violenza e dalle violazioni della legge alle manifestazioni attese domani in Russia a sostegno di Aleksej Navalnyj. "Le richieste di partecipazione a un evento non autorizzato il 31 gennaio sono circolate oggi sui social media. Chiedo a voi cittadini di non infrangere la legge ed evitare riunioni pubbliche illegali", ha dichiarato Moskalkova. Il difensore civico ha chiesto alle autorità di fare tutto quanto in loro potere "per proteggere i bambini dalle provocazioni". Moskalkova ha fatto riferimento alle proteste del 23 gennaio che hanno portato alla detenzione di oltre mille persone a Mosca, molte delle quali ventenni ma anche minorenni. "Chiedo alla polizia e agli agenti della Guardia nazionale di non usare la forza bruta e altre tattiche che violano la legge", ha affermato Moskalkova secondo quanto riferito in un comunicato stampa.L'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha avvertito venerdì che le azioni provocatorie e violente dei partecipanti alle manifestazioni non coordinate con le autorità di sicurezza, programmate per il fine settimana, potrebbero essere qualificate ai sensi dell'articolo del codice penale (212) relativo ai disordini di massa. La Procura generale ha altresì ricordato che "il coinvolgimento di minori in attività illegali" può costituire un crimine a parte, ai sensi dell'articolo 150 del codice penale russo. Il direttore della rete regionale dello staff dell'attivista russo Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, ha annunciato in un messaggio su Twitter lo scorso 25 gennaio nuove azioni a sostegno dell'oppositore per il 31 gennaio. Il 17 gennaio, Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania dove si trovava per cure in seguito ad avvelenamento. Il tribunale ha disposto la detenzione preventiva fino al 15 febbraio per violazione delle condizioni imposte per la condanna nel caso Yves Rocher. (Rum)