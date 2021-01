Roma: lotta allo spaccio, 11 arresti e sequestri di droga e denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma arrestati 11 pusher e sequestrati diversi grammi di droga tra cocaina, hashish ed eroina, oltre a denaro contante. Questo l'esito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato nella Capitale. In particolare, gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 22enne egiziano che in periodo Covid ha deciso di cambiare attività dedicandosi allo spaccio al dettaglio nella zona della stazione termini: conosciuto agli agenti perché sottoposto recentemente a misure precautelari per rapina, è stato colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente in via Gioberti. Il giovane è salito a bordo di un'autovettura guidata da una donna per cederle 2,54 grammi lordi di hashish. Il 22enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 0,25 grammi lordi di hashish. Alla donna invece è stata sequestrata la droga con la contestazione amministrativa prevista in materia di stupefacenti. Sempre in via Gioberti è stato arrestato un 30enne africano colto in flagranza mentre, spostandosi tra le bancarelle di venditori ambulanti della zona, cedeva al suo interlocutore 0,27 grammi di cocaina in cambio di 20 euro. (segue) (Rer)