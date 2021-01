Roma: lotta allo spaccio, 11 arresti e sequestri di droga e denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Fiumicino hanno arrestato un 30enne romano mentre stava percorrendo via del Faro in direzione passo della Sentinella, soffermandosi in zone note come aree di spaccio. L'uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11,3 grammi di cocaina e dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 3,8 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Gli uomini del commissariato Celio, invece, hanno arrestato un romano di 60 anni colto in flagranza di cessione di 0,20 grammi di eroina nei pressi di un bar ad un soggetto in bicicletta. Dalla perquisizione personale sono emersi ulteriori 0,26 grammi di eroina mentre dalla perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale per il confezionamento. L'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Anche gli uomini del VI distretto Casilino hanno arrestato un 28enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in particolare l'uomo è stato sorpreso nella piazza di spaccio in via dei Cochi angolo via A. Mitelli mentre cedeva sostanza stupefacente ad una donna. L'uomo è stato trovato in possesso di 13,35 grammi di cocaina e 215,00 euro in contanti. (segue) (Rer)