Vietnam: Nguyen Phu Trong rieletto segretario generale Partito comunista

- Il Partito comunista del Vietnam ha rieletto come segretario generale il 76enne Nguyen Phu Trong per un terzo mandato di cinque anni. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale “Vna”. La rielezione è avvenuta nel contesto del primo congresso nazionale del Partito comunista del Vietnam dal 2016, convocato per selezionare la nuova leadership del partito e per definire gli indirizzi politici ed economici del Paese per il prossimo quinquennio. Il congresso è il 13mo dalla costituzione del Partito comunista del Vietnam, nel 1930. (Fim)