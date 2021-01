Governo: al via a Montecitorio seconda giornata consultazioni Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la seconda giornata di consultazioni a Montecitorio del presidente della Camera, Roberto Fico, al quale il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha affidato un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo. Dopo la delegazione del gruppo parlamentare Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato della Repubblica, toccherà a quella del gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) di palazzo Madama recarsi a colloquio con Fico. Spazio, poi, al gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati, limitatamente alle componenti che fanno riferimento alla maggioranza: Centro democratico-Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all'estero-Psi; Minoranze linguistiche. Alle 14 chiuderà gli incontri il gruppo parlamentare Misto del Senato della Repubblica, limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza. (Rin)