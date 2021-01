Libia: Sirte, spuntano volantini in russo con minacce contro mercenari Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 gennaio è scaduto il termine incluso nell’accordo di cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite per la partenza dei mercenari stranieri portati in Libia soprattutto da Turchia e Russia. Secondo molto osservatori, incluse le Nazioni Unite, i gruppi armati sono ancora sul terreno. L’emittente televisiva “Cnn” ha recentemente pubblicato le immagini satellitari di una trincea in costruzione in Libia da parte dell’Lna, con il sostegno dei mercenari compagnia russa Wagner, che si estende per decine di chilometri a sud dalle zone costiere intorno a Sirte verso la roccaforte di al Jufra, controllata dalle forze di Haftar e dalla compagnia Wagner. La trincea, corredata da fortificazioni, sembra progettata per impedire o fermare un attacco di terra alle aree controllate dall'Lna a est di Sirte, alcune delle zone dove si sono concentrati il maggior numero di scontri dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Le immagini mostrano un accumulo di difese attorno alla base aerea di Jufra e anche all'aeroporto di Brak più a sud, dove sono state installate e fortificate postazioni radar. Il ministro della Difesa del Gna, Salaheddin al Namroush, ha dichiarato alla “Cnn”: "Penso che chi scava una trincea e tali fortificazioni non se ne andrà tanto presto”. (segue) (Lit)