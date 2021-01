Libia: Sirte, spuntano volantini in russo con minacce contro mercenari Wagner (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto di Africom dello scorso settembre 2020, i mercenari presenti in Libia su entrambi i fronti sono almeno 10.000. Di questi i combattenti della famigerata compagnia russa Wagner sarebbero almeno 2.000 e avrebbero in gestione, secondo il funzionario dell’intelligence Usa, attrezzature di alto livello come sistemi di difesa anti-aerea Pantsir e caccia di quarta generazione Mig 29. Anche Ankara, sempre secondo le fonti dell’intelligence Usa ,ha rafforzato la sua presenza in Libia, con la costruzione di strutture per l’addestramento militare, il trasporto di attrezzature e il dispiegamento di batterie missilistiche per la difesa aera Hawk e radar 3D Kalakan prodotte dalla turca Aselsan. Le immagini satellitari del porto di Al Khoms mostrano piccole modifiche che suggeriscono che potrebbe essere preparato per una presenza navale turca di lungo termine, anche se finora il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha negato questa ipotesi. (Lit)