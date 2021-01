Maltempo: Coldiretti, gennaio chiude con 36 eventi estremi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ultima perturbazione salgono i danni provocati nelle campagne italiane dal maltempo, con il mese di gennaio segnato da ben 36 eventi estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e bombe d’acqua che hanno colpito lungo tutta la Penisola, nelle città e nelle campagne, provocando molte vittime. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base dei dati dell’European severe weather database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo della Protezione civile in molte Regioni, da Nord a Sud del Paese. L’ultima perturbazione del mese colpisce la Penisola dopo un 2020 segnato - sottolinea l'organizzazione agricola in una nota - dalla caduta del 15 per cento di precipitazioni in meno provocando allagamenti nei campi coltivati anche per effetto delle esondazioni dei corsi d’acqua che hanno inondato i terreni di grano, orzo oltre ad erba medica, con la necessità di provvedere nuovamente alle semine. L’esondazione del Turano, del Velino e dei corsi d’acqua secondari nella Piana reatina nel Lazio - riferisce la Coldiretti - ha messo a dura prova i cittadini oltre alle aziende agricole con centinaia di ettari di terreno coltivati a cereali completamente coperti dall’acqua, mentre in alcune stalle è stato necessario spostare gli animali per metterli in salvo. (segue) (Com)