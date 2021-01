Maltempo: Coldiretti, gennaio chiude con 36 eventi estremi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania si stanno facendo i conti con lo straripamento del fiume Calore nell’ansa a ridosso di ponte Valentino, tra Paduli e Benevento, con l’allagamento dei campi dove sono stati trasportati i detriti. Si pagano gli effetti - continua la nota - dei cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi, con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense, ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. Per questo - sostiene la Coldiretti - l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne. Il Recovery fund è una opportunità per intervenire e realizzare una grande rete di bacini di accumulo capace di garantire una costante disponibilità di acqua per l’agricoltura e la produzione di energia rinnovabile. La Coldiretti ha condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa depositi e prestiti (Cdp) per la messa in cantiere di una rete diffusa di invasi per consentire una regimazione delle acque che garantirà una riduzione dei danni causati dagli eventuali eccessi di ruscellamento, fornendo inoltre un contributo per l’approvvigionamento idrico per gli interventi antincendio e sostenendo inoltre la produzione di energie rinnovabili da fonte idrica. (Com)