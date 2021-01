Medio Oriente: palestinese ucciso in attacco con coltello in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano ha ucciso oggi un palestinese che ha tentato un attacco con il coltello nell'area di Gush Etzion, in Cisgiordania. "È stato segnalato un attacco di coltello allo svincolo di Gush Etzion, a sud di Betlemme", ha detto l'esercito in un comunicato. "L'aggressore è stato neutralizzato", aggiungono i militari. Secondo l’agenzia di stampa “Wafa”, “un giovane palestinese è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle forze di occupazione israeliane presso il principale incrocio fuori dagli insediamenti illegali di Gush Etzion”. Il luogo, dove sono presenti due dozzine di insediamenti e avamposti israeliani vicino a Betlemme, è spesso teatro di attriti e attacchi dei cosiddetti “lupi solidari palestinesi”. Attualmente ci sono circa 475 mila coloni ebrei in Cisgiordania che vivono in insediamenti considerati illegali dalla maggior parte della comunità internazionale. (Res)