Business news: bilancio India, documento economico prevede crescita 11% nel prossimo anno fiscale

- L’India si avvia a una ripresa economica a V, ovvero a una risalita veloce dopo la brusca flessione dovuta alla pandemia di coronavirus, sulla spinta dei vaccini, del recupero del settore dei servizi e della crescita dei consumi e degli investimenti, come indicano i recenti dati ad alta frequenza. Il prodotto interno lordo indiano dovrebbe contrarsi del 7,7 per cento nell’anno fiscale 2020-21, che si chiuderà a marzo, per poi crescere dell’undici per cento nell’esercizio successivo. Questo, in sintesi, il quadro offerto dall’Indagine economica, il documento alla base della manovra di bilancio, preparato dal ministero delle Finanze sotto la guida del consigliere economico capo, Krishnamurthy Subramanian, e presentato al parlamento dalla ministra Nirmala Sitharaman, che domani illustrerà la manovra. L’Indagine evidenzia anche alcuni punti di forza, come l’agricoltura, in crescita, del 3,4 per cento, anche nell’anno fiscale in corso, a differenza di industria (-9,6 per cento) e servizi (-8,8) e come l’afflusso di investimenti esteri. (Inn)