Business news: Arabia Saudita, Pif in trattativa con Lucid Motors per costruire fabbrica veicoli elettrici

- Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Public Investment Fund (Pif), è in trattativa con la società Lucid for Car Factory, per costruire una fabbrica di veicoli elettrici nel regno. Lo ha dichiarato il governatore del Pif, Yasir al Rumayyan, in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico “Financial Times”. L’impianto verrà realizzato nella città di Gedda, sul Mar Rosso. Lucid ha ottenuto nel 2018 un investimento di oltre 1 miliardo di dollari dal Pif per sviluppare un sito di produzione in Arabia Saudita. Nell’intervista, Al Rummayan ha dichiarato che il Pif sta cercando di utilizzare “la sua forza finanziaria per attirare le società internazionali del settore sanitario e della tecnologia per avviare operazioni nel regno”. Il Fondo per gli investimenti pubblici è “già in trattative con un certo numero di aziende del settore sanitario”, ha detto riferito Al Rumayyan. Sta tenendo trattative con la start-up di auto elettriche Lucid Motors, in cui ha investito 1,3 miliardi per acquisire una quota del 67 per cento, per la realizzazione di un impianto di produzione nel regno, e con "molte" aziende nell’ambito del piano di riforme Vision 2030 e del fondo tecnologico con SoftBank. L'Arabia Saudita sta cercando di diventare un hub mediorientale per la produzione di veicoli elettrici, con l’obiettivo di diversificare la sua economia incentrata sulle esportazioni petrolifere. Il Fondo per gli investimenti pubblici da 360 miliardi di dollari, già azionista di Lucid, fornirà gran parte del denaro per il sito della King Abdullah Economic City. In base alle indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense, il Pif e Lucid hanno anche considerato Neom, la città futuristica attualmente in fase di sviluppo nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, come possibile sito per l'impianto. La startup si rivolge alla fascia di lusso del mercato dei veicoli elettrici e il suo amministratore delegato, Peter Rawlinson, era in precedenza l'ingegnere capo che ha lavorato alla progettazione della berlina Model S di Tesla. Da allora, Lucid ha svelato i piani per l'Air, una berlina da 169.000 dollari con un’autonomia di 805 chilometri con una singola carica. La compagnia ha anche costruito una fabbrica nel deserto dell'Arizona e le consegne ai clienti statunitensi del modello dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2021. (Res)