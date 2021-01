Business news: Libia, riaperto oleodotto che collega il principale terminal di esportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha riaperto l’oleodotto che trasporta il greggio verso Sidra, principale terminal di esportazione del Paese membro dell’Opec, dopo uno stop che aveva fatto diminuire l’output al livello più basso degli ultimi due mesi. La condotta del diametro di 32 pollici è stata riparata “in un tempo record” di sei giorni e il greggio è tornato a fluire ieri, 24 gennaio, ha spiegato la National Oil Corporation (Noc). Il ripristino dell’oleodotto che collega i campi di Samah e Dhahra a Sidra, nella Mezzalana petrolifera, dovrebbe far recuperare alla Libia 200 mila barili al giorno che avevano smesso di scorrere per riparare l'infrastruttura. Waha Oil Compnay, sussidiaria della Noc che gestisce il porto orientale di Sidra, dovrebbe tornare al suo normale output giornaliero di 300.000 barili entro poche ore, dai 98 mila barili circa dei giorni scorsi. La produzione di greggio della Libia è salita a quasi 1,25 milioni di barili al giorno all'inizio di questo mese da poco meno di 100 mila barili a settembre. “La mancanza di budget per mantenere le attività della Noc ha portato a ridurre la produzione. Questa è responsabilità di coloro che stanno ostacolando la monetizzazione del bilancio”, afferma la Noc in una nota, esprimendo “profondo rammarico per quanto accaduto alle infrastrutture del settore petrolifero nazionale” e chiedendo la fornitura “puntuale e regolare” del budget per evitare "ulteriori arresti della produzione". (Lit)