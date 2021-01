Business news: Oman, ministero del Lavoro annuncia piano per localizzare alcune professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro dell’Oman ha annunciato un piano per la localizzazione di varie professioni del settore privato, che sarà realizzato non rinnovando dopo la scadenza i permessi ad alcuni lavoratori attualmente attivi nel Paese. La decisione è giunta in base alla legge sul lavoro del 2003 e alla legge del 2020 che istituisce il ministero del Lavoro, definendone le funzioni e la struttura organizzativa. Il ministero ha deciso di limitare ai cittadini omaniti le licenze di esercizio di varie professioni e attività del settore privato, fra cui le professioni finanziarie e amministrative nelle compagnie assicurative, e nelle compagnie che operano nell’intermediazione assicurativa. La decisione comprende anche la vendita, la contabilità, l’amministrazione e la classificazione delle merci nei negozi operativi in centri commerciali, la revisione contabile nei negozi di automobili e tutte le professioni legate alla vendita di veicoli nuovi o usati. (Res)