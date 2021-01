Business news: Mozambico, Banca centrale aumenta tasso di interesse al 13,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Mozambico ha aumentato il tasso di interesse di riferimento dal 10,25 al 13,25 per cento. A spingere il regolatore del sistema finanziario locale ad adottare questa misura, riferisce il Banco de Mocambique in un comunicato, sono fattori legati alla crisi pandemica in corso, i disastri naturali - come la recente tempesta Eloise - ma anche la situazione della sicurezza nel nord del Paese, con l'insurrezione jihadista che ha criticamente influito sui progetti petroliferi della regione di Cabo Delgado. I fattori, spiega il Comitato di politica monetaria della banca centrale, potrebbero aumentare il costo della vita a medio termine. "L'inflazione generale dovrebbe accelerare nel medio termine, riflettendo gli effetti del trasferimento del deprezzamento dei metalli ai prezzi interni, la fine di parte delle misure di contenimento dei prezzi emanate dal governo nell'ambito del Covid-19 e degli shock climatici", si legge nel comunicato. Questa è la prima volta che il tasso di interesse di riferimento mozambicano è aumentato di 300 punti base da quando è stato introdotto nel 2017. La Banca Centrale ha anche rivisto al ribasso le prospettive di crescita economica nel 2021. In questo senso, ritiene opportuno migliorare le riforme dell'economia, mirando a rafforzare le istituzioni, migliorare il contesto imprenditoriale, attrarre investimenti e creare posti di lavoro. (Res)