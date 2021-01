Business news: Nigeria, investimenti esteri crollano del 42 per cento nel 2020, mai così in basso dagli anni Novanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Nigeria sono crollati del 42 per cento nel 2020, passando dai 1.500 miliardi di dollari del 2019 a circa 859 miliardi. La valutazione, contenuta nell'ultimo rapporto Unctad Investment Trends Monitor, porta la prima economia dell'Africa a guadagnare solo 2,6 miliardi di dollari nel volume globale. Secondo l'ente commerciale, un livello così basso di investimenti esteri è stato registrato l'ultima volta negli anni Novanta, ed è inferiore di oltre il 30 per cento al minimo degli investimenti effettuati dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009. Pur prevedendo nel 2021 una ripresa dell'economia globale, Unctad stima che i flussi di Ide rimarranno deboli a causa dell'incertezza sull'evoluzione della pandemia Covid-19. "Gli effetti della pandemia sugli investimenti permarranno", ha dichiarato James Zhan, direttore della divisione investimenti di Unctad. "È probabile che gli investitori rimangano cauti nell'impegnare capitali in nuovi asset produttivi all'estero". Nel World Investment Report dello scorso anno, l'organismo aveva previsto per il 2021 una flessione degli Ide pari al 5-10 per cento. (Res)