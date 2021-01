Business news: Costa d'Avorio, Tullow Oil abbandona sei blocchi esplorativi su sette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Tullow Oil ha deciso di ristrutturare le sue operazioni in Costa d'Avorio, abbandonando sei dei sette blocchi esplorativi gestiti nel Paese. In un comunicato, la compagnia spiega che le operazioni si concentreranno da ora in poi sul solo blocco CI520, situato a terra non lontano dalla costa di Abidjan. La decisione è stata presa a causa del duro impatto che la pandemia di coronavirus ha avuto sul settore, allo scopo di rendere più efficiente la produzione in questo contesto. Questa transazione, ha spiegato il gruppo, fa parte di uno sforzo di ristrutturazione organizzativa che dovrebbe aiutare a mantenere un elevato potenziale di asset e ottenere risparmi annuali sostenibili di oltre 125 milioni di dollari, data la delicata situazione del mercato. La società quotata a Londra sta abbandonando i blocchi CI 518, CI519, CI301, CI302, CI-521 e CI-522, nei quali operava insieme alla compagnia petrolifera pubblica ivoriana Petroci. Secondo i piani precedentemente annunciati, Tullow Oil avrebbe dovuto avviare un'importante campagna di sviluppo sui suoi asset ivoriani tra il 2021 e il 2022. La decisione di Tullow Oil rappresenta un duro colpo per la Costa d'Avorio, dove il suo arrivo aveva sollevato le speranze delle autorità di dare respiro alle sue ambizioni petrolifere. La produzione ivoriana è attualmente di poco più di 30mila barili al giorno e si prevede che diminuirà ulteriormente a causa della mancanza di nuovi progetti. Secondo Tullow Oil, la produzione petrolifera dalla compagnia dovrebbe scendere quest'anno tra i 60 e i 66mila barili al giorno. (Res)