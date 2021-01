Business news: Myanmar, Fmi approva stanziamento da 370 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato lo stanziamento di oltre 370 milioni di dollari a favore del Myanmar. Lo si apprende da un comunicato stampa, secondo cui i fondi sono suddivisi in 86,1 milioni di diritti speciali di prelievo (Sdr) nel quadro dello Strumento di credito rapido (Rcf) e in 172,3 milioni di Sdr nel quadro dello Strumento di finanziamento rapido (Rfi). Tali contributi, secondo il Fondo, sosterranno le necessità della bilancia dei pagamenti legate alla pandemia di Covid-19 e, in particolare, le misure di ripresa promosse dal governo per assicurare la stabilità macroeconomica e finanziaria. I fondi d’emergenza dell’Fmi catalizzeranno inoltre aiuti addizionali dalla comunità internazionale. Si tratta del secondo pacchetto di assistenza finanziaria varato dal Fondo monetario internazionale a favore del Myanmar nel contesto della crisi pandemica: già lo scorso giugno il Consiglio esecutivo del Fondo aveva approvato lo stanziamento di 356,5 milioni di dollari. Il finanziamento complessivo per il Paese asiatico sale così a circa 700 milioni di dollari. (Com)