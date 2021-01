Business news: ministro Algeria, prezzo petrolio non supererà i 60 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del petrolio non raggiungerà i 60 dollari al barile nella prima metà dell’anno in corso a causa dell’emergenza sanitaria. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, durante un evento radiofonico. “La situazione energetica è legata alla situazione sanitaria ed è impossibile che il prezzo di un barile superi i 60 dollari nella prima metà del 2021”, ha spiegato. Secondo il ministro, i prezzi del petrolio si stabilizzeranno intorno ai 55 dollari al barile, sia per la diffusione del vaccino contro la Covid-19, che per l’accordo raggiunto dal cartello dei Paesi esportatori (Opec) e dall’Opec+ per non aumentare la produzione. Il crollo del prezzo del petrolio, in corso dal 2014, ha colpito in modo significativo l’economia nazionale, ha proseguito il ministero dell’Energia di Algeri. Inoltre, la pandemia ha influenzato in modo significativo il volume del consumo di petrolio a livello globale, ha rimarcato Attar. Nel suo intervento, il ministro dell’Energia di Algeri ha elogiato la storica decisione dell’Arabia Saudita di tagliare la produzione di un milione di barili al giorno, oltre alla decisione dell’Opec+ di non aumentare la produzione durante la riunione del novembre scorso, permettendo di far raggiungere il prezzo di 55 dollari al barile. Nel 2020, il prezzo medio del petrolio algerino è stato di 42 dollari al barile, nonostante l’impatto della pandemia sul costo. Tuttavia, i ricavi dell’Algeria dall’esportazione di petrolio e gas nel 2020 sono diminuiti di circa 10 miliardi. Secondo Attar, i prezzi del petrolio potrebbero ritornare a 80-90 dollari al barile entro il 2023. Infine, per quanto riguarda il gas, il Paese nordafricano sta utilizzando attualmente la metà delle sue risorse. (Ala)